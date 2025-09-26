YouTube заблокировал в Украине канал подсанкционного блогера Филимоненко

Причиной блокировки стали пророссийские нарративы и попытки дискредитации ВСУ.

На территории Украины YouTube заблокировал канал блогера Всеволода Филимоненко, который распространял материалы, совпадающие с российской пропагандой, и неоднократно пытался дискредитировать украинскую армию. Об этом сообщил ЦПД СНБО.

Против него введены санкции СНБО, введенные в действие указом Президента Украины от 20 сентября 2025 года.

