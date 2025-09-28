Бійці ГУР знищили авто з російськими операторами дронів, відео

За даними ГУР, в результаті операції було ліквідовано щонайменше 4-х окупантів.

Бійці ГУР підірвали машину з російськими операторами дронів у тимчасово окупованому Мелітополі.

У розвідці розповіли, що 27 вересня на закритій військовій базі росіян, що розташована на території авіамістечка в тимчасово окупованому Мелітополі, пролунав вибух.

У результаті підриву вдалося знищити ворожий військовий автомобіль УАЗ та щонайменше чотирьох окупантів ― це були оператори БпЛА.

