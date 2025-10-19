У Києві сталась пожежа на складах, фото

У Подільському районі столиці горіли склади.

Фото: ДСНС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Подільському районі Києва 19 жовтня сталося загоряння у складській будівлі. Про це повідомили у столичній ДСНС.

За даними рятувальників, сьогодні вранці було ліквідовано загоряння в складській будівлі по вулиці Кирилівській. Під час гасіння пожежі, з приміщення було винесено три кисневих балони.

Пожежу ліквідували о 09:14 на площі 300 квадратних метрів. На щастя, без постраждалих.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.