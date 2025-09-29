Практика судів
На Житомирщині підприємство втратило землю через мільйонний борг перед громадою

22:54, 29 вересня 2025
З підприємства стягнуто понад 1,1 млн грн заборгованості за оренду землі.
Господарський суд Житомирської області задовольнив позов прокуратури та зобов’язав підприємство сплатити понад 1,1 млн грн заборгованості за оренду земельної ділянки. Про це повідомили у прокуратурі.

Йдеться про ділянку площею понад 7 гектарів у межах міста Бердичева, яку у 2005 році міська рада передала товариству в оренду. Вартість землі становить майже 23 млн грн, а на її території розміщений майновий комплекс площею понад 1100 квадратних метрів.

Попри наявність прибутків та статутного капіталу у понад 51 млн грн, компанія не виконувала умов договору і тривалий час ухилялася від сплати орендної плати. Через систематичне порушення зобов’язань утворився борг у розмірі понад мільйон гривень.

Прокуратура звернулася до суду в інтересах держави, вимагаючи не лише стягнення заборгованості, а й розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки у власність громади.

Суд повністю задовольнив позовні вимоги прокуратури.

