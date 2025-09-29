На Житомирщине предприятие потеряло землю из-за миллионного долга перед общиной

С предприятия взыскано более 1,1 млн грн задолженности за аренду земли.

Хозяйственный суд Житомирской области удовлетворил иск прокуратуры и обязал предприятие оплатить более 1,1 млн. грн. задолженности за аренду земельного участка. Об этом сообщили в прокуратуре.

Речь идет об участке площадью более 7 гектаров в черте города Бердичева, который в 2005 году городской совет передал обществу в аренду. Стоимость земли составляет около 23 млн грн, а на ее территории размещен имущественный комплекс площадью более 1100 квадратных метров.

Несмотря на наличие прибыли и уставного капитала более чем в 51 млн грн, компания не выполняла условия договора и долгое время уклонялась от уплаты арендной платы. Из-за систематического нарушения обязательств образовался долг в размере более миллиона гривен.

Прокуратура обратилась в суд в интересах государства, требуя не только взыскания задолженности, но и расторжения договора аренды и возврата земельного участка в собственность общины.

Суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры.

