У Раді пропонують висунути Дональда Трампа на Нобелівську премію миру

Проект постанови зареєстрували на сайті Верховної Ради.

У Верховній Раді України зареєстрували проект Постанови №14088 про звернення до Нобелівського комітету з пропозицією висунути кандидатуру Президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Текст проекту постанови та супровідні документи на сайті Верховної Ради поки не оприлюднені.

Ініціативу подали народні депутати, зокрема Анна Скороход, Микола Тищенко, Георгій Мазурашу, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко, Олександр Юрченко, Анатолій Бурміч та Михайло Соколов.

