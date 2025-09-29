Практика судів
У Раді пропонують висунути Дональда Трампа на Нобелівську премію миру

19:35, 29 вересня 2025
Проект постанови зареєстрували на сайті Верховної Ради.
У Раді пропонують висунути Дональда Трампа на Нобелівську премію миру
Фото: Getty Images
У Верховній Раді України зареєстрували проект Постанови №14088 про звернення до Нобелівського комітету з пропозицією висунути кандидатуру Президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Текст проекту постанови та супровідні документи на сайті Верховної Ради поки не оприлюднені.

Ініціативу подали народні депутати, зокрема Анна Скороход, Микола Тищенко, Георгій Мазурашу, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко, Олександр Юрченко, Анатолій Бурміч та Михайло Соколов.

