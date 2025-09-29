В Раде предлагают выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира

Проект постановления зарегистрировали на сайте Верховной Рады.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект Постановления №14088 об обращении к Нобелевскому комитету с предложением выдвинуть кандидатуру Президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Текст проекта постановления и сопроводительные документы на сайте Верховной Рады пока не обнародованы.

Инициативу подали народные депутаты, в частности Анна Скороход, Николай Тищенко, Георгий Мазурашу, Анатолий Урбанский, Тарас Батенко, Александр Юрченко, Анатолий Бурмич и Михаил Соколов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.