НБУ планує поступово вилучити з обігу монети номіналом 10 копійок

Процес розпочнеться з 1 жовтня, але монети залишаться платіжними.

Нацбанк розглядає можливість поступового вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок, яких в обігу налічується 4,1 млрд штук, повідомили в НБУ.

Наразі в обігу перебуває 5,5 млрд розмінних монет, з яких 1,4 млрд — номіналом 50 копійок, що мають попит у торгівлі. Монети 10 копійок втратили значущість для розрахунків, а їх вилучення дозволить зекономити на виготовленні, обробці, транспортуванні та зберіганні.

З 1 жовтня НБУ припинить карбування цих монет і їх повернення в обіг. Банки прийматимуть їх для зарахування на рахунки, але вилучатимуть для передачі НБУ на утилізацію.

Громадяни зможуть розраховуватися цими монетами в торгівлі, а при їх відсутності застосовуватимуться правила заокруглення сум у чеках. Безготівкові розрахунки заокруглення не потребуватимуть.

НБУ розпочав громадське обговорення ініціативи.

