НБУ планирует постепенно изъять из обращения монеты номиналом 10 копеек

Процесс начнется с 1 октября, но монеты останутся платежными.

Нацбанк рассматривает возможность постепенного изъятия из наличного обращения монет номиналом 10 копеек, которых в обращении насчитывается 4,1 млрд штук, сообщили в НБУ.

Сейчас в обращении находится 5,5 млрд разменных монет, из которых 1,4 млрд — номиналом 50 копеек, пользующихся спросом в торговле. Монеты 10 копеек утратили значимость для расчетов, а их изъятие позволит сэкономить на изготовлении, обработке, транспортировке и хранении.

С 1 октября НБУ прекратит чеканку этих монет и их возвращение в обращение. Банки будут принимать их для зачисления на счета, но изымать для передачи НБУ на утилизацию.

Граждане смогут рассчитываться этими монетами в торговле, а при их отсутствии будут применяться правила округления сумм в чеках. Безналичные расчеты округления не потребуют.

НБУ начал общественное обсуждение инициативы.

