Практика судов
  1. В Украине

НБУ планирует постепенно изъять из обращения монеты номиналом 10 копеек

17:10, 30 сентября 2025
Процесс начнется с 1 октября, но монеты останутся платежными.
НБУ планирует постепенно изъять из обращения монеты номиналом 10 копеек
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нацбанк рассматривает возможность постепенного изъятия из наличного обращения монет номиналом 10 копеек, которых в обращении насчитывается 4,1 млрд штук, сообщили в НБУ.

Сейчас в обращении находится 5,5 млрд разменных монет, из которых 1,4 млрд — номиналом 50 копеек, пользующихся спросом в торговле. Монеты 10 копеек утратили значимость для расчетов, а их изъятие позволит сэкономить на изготовлении, обработке, транспортировке и хранении.

С 1 октября НБУ прекратит чеканку этих монет и их возвращение в обращение. Банки будут принимать их для зачисления на счета, но изымать для передачи НБУ на утилизацию.

Граждане смогут рассчитываться этими монетами в торговле, а при их отсутствии будут применяться правила округления сумм в чеках. Безналичные расчеты округления не потребуют.

НБУ начал общественное обсуждение инициативы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги НБУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Европейском центральном банке спорят, навредит ли доверию к евро изъятие подсанкционных российских активов

Президент ЕЦБ Кристин Лагард обеспокоена тем, что изъятие наличных средств, пользующихся суверенным иммунитетом, помешает другим странам хранить свои резервы в евро.

Оформление актов выполненных работ будет упрощено – Гетманцев сообщил, что комитет рекомендовал принять законопроект

В комитете по налоговой политике поддержали законопроект об упрощении оформления актов выполненных работ.

За невыполнение требований Военного омбудсмана будут штрафовать до 17 тысяч грн

А за систематическое невыполнение требований Военного омбудсмана смогут лишить права занимать определенные должности – правоохранительный комитет согласовал законопроект.

Собеседования с кандидатами на должности судей Конституционного Суда по квоте Верховной Рады состоятся 3 октября

Комитет Верховной Рады по правовой политике все же решил провести собеседования с 4 кандидатами на должности судей Конституционного Суда.

Еврокомиссия готовится обойти вето Венгрии по вопросу открытия переговорных разделов для вступления Украины в ЕС

Лидеры ЕС могут изменить правила и отойти от необходимости единогласия для открытия переговорных кластеров с Украиной, что позволило бы продолжить реформы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду