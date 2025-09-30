Практика судів
З 1 жовтня НБУ змінює правила карткових переказів: що потрібно знати українцям

18:05, 30 вересня 2025
Нововведення стосуватимуться відображення інформації у виписках та платіжках.
З 1 жовтня 2025 року Національний банк України запровадив нові правила для карткових операцій. Зміни стосуються виписок і платіжних документів. Про це повідомляє «Дебет-Кредит».

Основою нововведень стала технологія відкритого банкінгу (Open Banking), яку впровадили в Україні у серпні 2025 року. Вона дає змогу банкам отримувати повну інформацію про учасників фінансових операцій та відстежувати ланцюжки транзакцій. Це забезпечує:

  • точну ідентифікацію платників і отримувачів коштів;
  • автоматизований обмін даними між банками;
  • підвищення безпеки платіжних систем;
  • створення «цифрового відбитка» для кожного переказу.

Основні нововведення НБУ

Повна назва отримувача. Тепер у виписках зазначатиметься точна юридична назва компанії, а не скорочення чи абревіатури.

Розширені реквізити платника. Вказуватимуться ПІБ або назва отримувача та номер рахунку.

Посилені вимоги до документів. Усі платіжні документи повинні містити стандартизований перелік даних.

Прозорі онлайн-платежі. Перед підтвердженням транзакції еквайри зобов’язані показувати повну назву компанії-отримувача.

Що це дає користувачам

Легку ідентифікацію операцій без «загадкових» кодів у виписках.

Точність під час комунальних платежів.

Кращу перевірку відповідності рахунків та фактичних робіт.

Зниження ризиків шахрайства.

Як відбуватиметься перехід

Користувачам карток не потрібно робити жодних додаткових дій: банки автоматично оновили системи до нових вимог. Вся адаптація відбувається на рівні обміну даними між фінансовими установами.

Висновки та поради

Нові правила карткових переказів стали черговим кроком НБУ у боротьбі з шахрайством та на шляху до прозорості фінансової системи.

Практичні рекомендації для користувачів:

  • уважно перевіряйте реквізити перед переказами;
  • зберігайте підтвердження платежів;
  • уникайте співпраці з сумнівними компаніями чи особами;
  • у разі проблем негайно звертайтеся до банку.

