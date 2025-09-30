З 1 жовтня НБУ змінює правила карткових переказів: що потрібно знати українцям

З 1 жовтня 2025 року Національний банк України запровадив нові правила для карткових операцій. Зміни стосуються виписок і платіжних документів. Про це повідомляє «Дебет-Кредит».
Основою нововведень стала технологія відкритого банкінгу (Open Banking), яку впровадили в Україні у серпні 2025 року. Вона дає змогу банкам отримувати повну інформацію про учасників фінансових операцій та відстежувати ланцюжки транзакцій. Це забезпечує:
Основні нововведення НБУ
Повна назва отримувача. Тепер у виписках зазначатиметься точна юридична назва компанії, а не скорочення чи абревіатури.
Розширені реквізити платника. Вказуватимуться ПІБ або назва отримувача та номер рахунку.
Посилені вимоги до документів. Усі платіжні документи повинні містити стандартизований перелік даних.
Прозорі онлайн-платежі. Перед підтвердженням транзакції еквайри зобов’язані показувати повну назву компанії-отримувача.
Що це дає користувачам
Легку ідентифікацію операцій без «загадкових» кодів у виписках.
Точність під час комунальних платежів.
Кращу перевірку відповідності рахунків та фактичних робіт.
Зниження ризиків шахрайства.
Як відбуватиметься перехід
Користувачам карток не потрібно робити жодних додаткових дій: банки автоматично оновили системи до нових вимог. Вся адаптація відбувається на рівні обміну даними між фінансовими установами.
Висновки та поради
Нові правила карткових переказів стали черговим кроком НБУ у боротьбі з шахрайством та на шляху до прозорості фінансової системи.
Практичні рекомендації для користувачів:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.