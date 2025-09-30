Практика судов
С 1 октября НБУ изменяет правила карточных переводов: что нужно знать украинцам

18:05, 30 сентября 2025
Нововведения будут касаться отображения информации в выписках и платежах.
С 1 октября 2025 года Национальный банк Украины ввёл новые правила для карточных операций. Изменения касаются выписок и платёжных документов. Об этом сообщает «Дебет-Кредит».

Основой нововведений стала технология открытого банкинга (Open Banking), которую внедрили в Украине в августе 2025 года. Она позволяет банкам получать полную информацию об участниках финансовых операций и отслеживать цепочки транзакций. Это обеспечивает:

  • точную идентификацию плательщиков и получателей средств;
  • автоматизированный обмен данными между банками;
  • повышение безопасности платёжных систем;
  • создание «цифрового отпечатка» для каждого перевода.

Основные нововведения НБУ

Полное название получателя. Теперь в выписках будет указываться точное юридическое название компании, а не сокращения или аббревиатуры.

Расширенные реквизиты плательщика. Будут отображаться ФИО или название получателя и номер его счёта.

Усиленные требования к документам. Все платёжные документы должны содержать стандартизированный перечень данных.

Прозрачные онлайн-платежи. Перед подтверждением транзакции эквайеры обязаны показывать полное название компании-получателя.

Что это даёт пользователям

Простую идентификацию операций без «загадочных» кодов в выписках.

Точность при оплате коммунальных услуг.

Лучшую проверку соответствия счетов и фактически выполненных работ.

Снижение рисков мошенничества.

Как будет проходить переход

Пользователям карточек не нужно предпринимать никаких дополнительных действий: банки автоматически обновили системы до новых требований. Вся адаптация происходит на уровне обмена данными между финансовыми учреждениями.

Выводы и советы

Новые правила карточных переводов стали очередным шагом НБУ в борьбе с мошенничеством и на пути к прозрачности финансовой системы.

Практические рекомендации для пользователей:

  • внимательно проверяйте реквизиты перед переводами;
  • сохраняйте подтверждения платежей;
  • избегайте сотрудничества с сомнительными компаниями или лицами;
  • в случае проблем немедленно обращайтесь в банк.

