С 1 октября НБУ изменяет правила карточных переводов: что нужно знать украинцам

С 1 октября 2025 года Национальный банк Украины ввёл новые правила для карточных операций. Изменения касаются выписок и платёжных документов. Об этом сообщает «Дебет-Кредит».
Основой нововведений стала технология открытого банкинга (Open Banking), которую внедрили в Украине в августе 2025 года. Она позволяет банкам получать полную информацию об участниках финансовых операций и отслеживать цепочки транзакций. Это обеспечивает:
Основные нововведения НБУ
Полное название получателя. Теперь в выписках будет указываться точное юридическое название компании, а не сокращения или аббревиатуры.
Расширенные реквизиты плательщика. Будут отображаться ФИО или название получателя и номер его счёта.
Усиленные требования к документам. Все платёжные документы должны содержать стандартизированный перечень данных.
Прозрачные онлайн-платежи. Перед подтверждением транзакции эквайеры обязаны показывать полное название компании-получателя.
Что это даёт пользователям
Простую идентификацию операций без «загадочных» кодов в выписках.
Точность при оплате коммунальных услуг.
Лучшую проверку соответствия счетов и фактически выполненных работ.
Снижение рисков мошенничества.
Как будет проходить переход
Пользователям карточек не нужно предпринимать никаких дополнительных действий: банки автоматически обновили системы до новых требований. Вся адаптация происходит на уровне обмена данными между финансовыми учреждениями.
Выводы и советы
Новые правила карточных переводов стали очередным шагом НБУ в борьбе с мошенничеством и на пути к прозрачности финансовой системы.
Практические рекомендации для пользователей:
