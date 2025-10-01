Практика судів
У Києві викрили схему фіктивного працевлаштування для виїзду за кордон

18:30, 1 жовтня 2025
Двох чоловіків підозрюють у незаконному переправленні осіб за $9 тисяч.
У Києві викрили схему фіктивного працевлаштування для виїзду за кордон
Повідомлено про підозру двом чоловікам, які за $9 тисяч організовували фіктивне працевлаштування на підприємства критичної інфраструктури для бронювання та виїзду за кордон під виглядом відряджень, повідомили в прокуратурі.

Слідство встановило, що підозрювані пропонували зняти з розшуку осіб, які ухилялися від мобілізації, працевлаштувати їх із бронюванням, а після кількох місяців фіктивної роботи відправити у відрядження за кордон. Клієнт мав залишити $2 тис. керівнику підприємства для вирішення можливих проблем у разі неповернення. Один із підозрюваних шукав клієнтів, інший консультував і оформлював документи. Послуги надавалися лише після повної оплати $9 тис.

Затримання відбулося під час отримання коштів за ст. 208 КПК України. Дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України, що передбачає до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

