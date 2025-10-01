Практика судов
  1. В Украине

В Киеве раскрыли схему фиктивного трудоустройства для выезда за границу

18:30, 1 октября 2025
Двух мужчин подозревают в незаконной переправке лиц за $9 тысяч.
В Киеве раскрыли схему фиктивного трудоустройства для выезда за границу
Сообщили о подозрении двум мужчинам, которые за $9 тысяч организовывали фиктивное трудоустройство на предприятия критической инфраструктуры для бронирования и выезда за границу под видом командировок, сообщили в прокуратуре.

Следствие установило, что подозреваемые предлагали снять с розыска лиц, уклонявшихся от мобилизации, трудоустроить их с бронированием, а после нескольких месяцев фиктивной работы отправить в командировку за границу. Клиент должен был оставить $2 тыс. руководителю предприятия для решения возможных проблем в случае невозврата. Один из подозреваемых искал клиентов, другой консультировал и оформлял документы. Услуги предоставлялись только после полной оплаты $9 тыс.

Задержание произошло во время получения средств по ст. 208 УПК Украины. Действия квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины, что предусматривает до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

прокуратура Киев командировка пересечение границы

