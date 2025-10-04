На Сумщині судитимуть зловмисника, який ошукав людей майже на 100 тисяч гривень

Чоловік, користуючись довірою потерпілих, переконував їх передати дані для входу до систем «е-банкінгу».

На Сумщині правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 25-річного жителя Охтирки, який під приводом «додаткового заробітку» отримував від знайомих доступ до їхніх банківських застосунків та використовував ці дані для шахрайських оборудок. Про це повідомила поліція Сумської області.

Поліцейські встановили, що чоловік, користуючись довірою потерпілих, переконував їх передати дані для входу до систем «е-банкінгу». Надалі він незаконно оформлював від їхнього імені кредити у банківських та фінансових установах. Отримані кошти переводилися на рахунки самого підозрюваного або інших потерпілих, після чого знімалися готівкою в банкоматах Охтирки.

«Таким чином він легалізовував доходи, здобуті злочинним шляхом. Внаслідок його дій троє мешканців Охтирки зазнали матеріальних збитків на суму майже 100 тисяч гривень», - заявили у поліції.

Тепер зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі.

