Практика судів
  1. В Україні

Автоцивілка при зміні власника автомобіля — що потрібно знати продавцю та покупцю

10:16, 4 жовтня 2025
При купівлі автомобіля з діючою автоцивілкою, треба звернути увагу на кілька важливих моментів.
Автоцивілка при зміні власника автомобіля — що потрібно знати продавцю та покупцю
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Моторне транспортне страхове бюро України нагадало, що відбувається з автоцивілкою (обов'язковою страховкою) при зміні власника транспортного засобу. Закон говорить, що діючий договір страхування залишається чинним, а всі права та обов'язки за ним переходять до нового власника.

«Але є нюанси, які варто врахувати, щоб уникнути неприємних сюрпризів», - заявили у МТСБУ.

Продавцю варто знати

Коли ви продаєте автомобіль, пам'ятайте про головне правило: після продажу ви втрачаєте право розірвати договір Автоцивілки та повернути невикористану частину страхової премії. Ці права переходять до нового власника.

Що робити, щоб уникнути проблем:

Обговоріть страховку з покупцем: Заздалегідь поговоріть про діючий договір Автоцивілки. Ознайомте покупця з його умовами та можливими обмеженнями (наприклад, вік водія, пробіг, особливості експлуатації).

Якщо покупець НЕ хоче вашу страховку: Подбайте про дострокове розірвання договору та повернення частини страхової премії ДО моменту продажу автомобіля. Після продажу це буде неможливо зробити.

Якщо покупець ХОЧЕ вашу страховку: Одразу домовтеся про фінансову компенсацію за невикористаний термін страховки. Адже після зміни власника всі права на договір (включно з можливістю отримати невикористану частину премії, якщо договір буде розірвано або укладено новий) переходять до нового власника.

Покупцю варто знати

При купівлі автомобіля з діючою Автоцивілкою, зверніть увагу на кілька важливих моментів:

Перевірте дійсність договору: Обов'язково переконайтеся, що договір Автоцивілки є чинним. Це можна зробити за посиланням.

Ознайомтеся з умовами: Уважно прочитайте умови діючого договору. Чи є там обмеження, які можуть вам не підійти (наприклад, по віку водія, пробігу, або якщо договір укладено пільговиком)?

Якщо договір вам підходить: Ви можете ним користуватися до закінчення терміну дії. Важливо: протягом 15 календарних днів з дня купівлі авто ви зобов'язані письмово повідомити страхову компанію про зміну власника та надати свої особисті дані.

Не потрібно вносити зміни: Закон не вимагає змінювати в договорі ПІБ страхувальника, контактні дані чи новий державний номерний знак. Договір продовжує діяти як є.

Якщо умови договору НЕ підходять: (наприклад, є обмеження, які вас не влаштовують, або ви не підпадаєте під умови знижки) – укладіть новий договір Автоцивілки. Це найбезпечніший варіант.

Що робити, якщо Автоцивілка раптом перестала діяти?

Якщо через деякий час після придбання автомобіля ви виявили, що договір Автоцивілки достроково припинив дію, хоча ви його не розривали:

Зверніться до страховика: Негайно зв'яжіться зі страховою компанією, з якою було укладено договір, для отримання роз'яснень.

Вимагайте відновлення прав: Якщо договір достроково припинив дію після переходу права власності на автомобіль не за вашою ініціативою, це є порушенням Закону. Ви маєте право вимагати від страховика усунути порушення та відновити ваші права.

Це важливий момент, який часто викликає непорозуміння.

Якщо ви продаєте автомобіль з такою страховкою:

Будьте уважні: Якщо ви продали авто, на яке була оформлена Автоцивілка зі знижкою 50%, то до закінчення терміну дії цього договору ви не зможете скористатися аналогічною знижкою при укладенні нової Автоцивілки на інше авто.

Чому так? Закон обмежує можливість отримання такої знижки: вона може бути застосована лише за умови відсутності інших діючих договорів з такою ж знижкою, укладених на ваше ім'я.

Що робити? Щоб уникнути такої ситуації, краще заздалегідь подбати про розірвання договору Автоцивілки зі знижкою до того, як ви продасте автомобіль. Або ж домовтеся з новим власником, щоб він уклав новий договір на себе – це автоматично припинить дію вашого старого договору.

Якщо ви купуєте автомобіль з такою страховкою:

Переконайтеся, що ви відповідаєте вимогам: Договором Автоцивілки зі знижкою 50% можуть користуватися лише водії, які належать до відповідної категорії громадян (пільговики), і за умови, що сам транспортний засіб належить особі цієї ж категорії.

Ризики: У разі порушення цих умов (наприклад, якщо за кермо сяде особа, яка не має права на таку пільгу), страхова компанія може висунути зворотну вимогу (регрес) до особи, відповідальної за заподіяння шкоди. Це означає, що страховик виплатить відшкодування постраждалому, але потім вимагатиме ці гроші з вас.

Рекомендація: Якщо ви або інші особи, які планують керувати автомобілем, не належите до категорій громадян, визначених статтею 13 Закону, наполегливо рекомендуємо укласти новий договір Автоцивілки на звичайних умовах. Це убезпечить вас від можливих проблем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

страхування автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Основним джерелом збільшення видатків на оборону на 325 млрд грн буде слугувати позичка від міжнародних партнерів – Роксолана Підласа

З 325 млрд грн більшу частину – 294 млрд – покриють за рахунок «безповоротної позички» від європейських партнерів.

Користувачі електросамокатів будуть нести відповідальність на рівні з водіями авто та велосипедистами

Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.

Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Європарламент заслухає питання щодо чергового вотуму недовіри главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Вотуми недовіри можуть стати буденністю для глави виконавчого органу ЄС Урсули фон дер Ляєн.

Бюджет на 2026 рік поки що не передбачає суддівської винагороди для нових суддів апеляційних та місцевих судів – ДСА

Бюджет судової влади на 2026 рік передбачає можливість забезпечити суддівською винагородою лише 159 нових суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду