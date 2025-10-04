Автоцивілка при зміні власника автомобіля — що потрібно знати продавцю та покупцю

При купівлі автомобіля з діючою автоцивілкою, треба звернути увагу на кілька важливих моментів.

Моторне транспортне страхове бюро України нагадало, що відбувається з автоцивілкою (обов'язковою страховкою) при зміні власника транспортного засобу. Закон говорить, що діючий договір страхування залишається чинним, а всі права та обов'язки за ним переходять до нового власника.

«Але є нюанси, які варто врахувати, щоб уникнути неприємних сюрпризів», - заявили у МТСБУ.

Продавцю варто знати

Коли ви продаєте автомобіль, пам'ятайте про головне правило: після продажу ви втрачаєте право розірвати договір Автоцивілки та повернути невикористану частину страхової премії. Ці права переходять до нового власника.

Що робити, щоб уникнути проблем:

Обговоріть страховку з покупцем: Заздалегідь поговоріть про діючий договір Автоцивілки. Ознайомте покупця з його умовами та можливими обмеженнями (наприклад, вік водія, пробіг, особливості експлуатації).

Якщо покупець НЕ хоче вашу страховку: Подбайте про дострокове розірвання договору та повернення частини страхової премії ДО моменту продажу автомобіля. Після продажу це буде неможливо зробити.

Якщо покупець ХОЧЕ вашу страховку: Одразу домовтеся про фінансову компенсацію за невикористаний термін страховки. Адже після зміни власника всі права на договір (включно з можливістю отримати невикористану частину премії, якщо договір буде розірвано або укладено новий) переходять до нового власника.

Покупцю варто знати

При купівлі автомобіля з діючою Автоцивілкою, зверніть увагу на кілька важливих моментів:

Перевірте дійсність договору: Обов'язково переконайтеся, що договір Автоцивілки є чинним. Це можна зробити за посиланням.

Ознайомтеся з умовами: Уважно прочитайте умови діючого договору. Чи є там обмеження, які можуть вам не підійти (наприклад, по віку водія, пробігу, або якщо договір укладено пільговиком)?

Якщо договір вам підходить: Ви можете ним користуватися до закінчення терміну дії. Важливо: протягом 15 календарних днів з дня купівлі авто ви зобов'язані письмово повідомити страхову компанію про зміну власника та надати свої особисті дані.

Не потрібно вносити зміни: Закон не вимагає змінювати в договорі ПІБ страхувальника, контактні дані чи новий державний номерний знак. Договір продовжує діяти як є.

Якщо умови договору НЕ підходять: (наприклад, є обмеження, які вас не влаштовують, або ви не підпадаєте під умови знижки) – укладіть новий договір Автоцивілки. Це найбезпечніший варіант.

Що робити, якщо Автоцивілка раптом перестала діяти?

Якщо через деякий час після придбання автомобіля ви виявили, що договір Автоцивілки достроково припинив дію, хоча ви його не розривали:

Зверніться до страховика: Негайно зв'яжіться зі страховою компанією, з якою було укладено договір, для отримання роз'яснень.

Вимагайте відновлення прав: Якщо договір достроково припинив дію після переходу права власності на автомобіль не за вашою ініціативою, це є порушенням Закону. Ви маєте право вимагати від страховика усунути порушення та відновити ваші права.

Це важливий момент, який часто викликає непорозуміння.

Якщо ви продаєте автомобіль з такою страховкою:

Будьте уважні: Якщо ви продали авто, на яке була оформлена Автоцивілка зі знижкою 50%, то до закінчення терміну дії цього договору ви не зможете скористатися аналогічною знижкою при укладенні нової Автоцивілки на інше авто.

Чому так? Закон обмежує можливість отримання такої знижки: вона може бути застосована лише за умови відсутності інших діючих договорів з такою ж знижкою, укладених на ваше ім'я.

Що робити? Щоб уникнути такої ситуації, краще заздалегідь подбати про розірвання договору Автоцивілки зі знижкою до того, як ви продасте автомобіль. Або ж домовтеся з новим власником, щоб він уклав новий договір на себе – це автоматично припинить дію вашого старого договору.

Якщо ви купуєте автомобіль з такою страховкою:

Переконайтеся, що ви відповідаєте вимогам: Договором Автоцивілки зі знижкою 50% можуть користуватися лише водії, які належать до відповідної категорії громадян (пільговики), і за умови, що сам транспортний засіб належить особі цієї ж категорії.

Ризики: У разі порушення цих умов (наприклад, якщо за кермо сяде особа, яка не має права на таку пільгу), страхова компанія може висунути зворотну вимогу (регрес) до особи, відповідальної за заподіяння шкоди. Це означає, що страховик виплатить відшкодування постраждалому, але потім вимагатиме ці гроші з вас.

Рекомендація: Якщо ви або інші особи, які планують керувати автомобілем, не належите до категорій громадян, визначених статтею 13 Закону, наполегливо рекомендуємо укласти новий договір Автоцивілки на звичайних умовах. Це убезпечить вас від можливих проблем.

