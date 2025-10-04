На Рівненщині засуджено шахрайку, яка підробила документи і продала квартиру свекрухи

Жінка проведе за ґратами 8 років.

За незаконний продаж чужої квартири жителька Сарненського району Рівненьскої області проведе за ґратами 8 років. Аферистка своїми протиправними діями завдала майнової шкоди на близько півтора мільйони гривень. Про це розповіли у прокуратурі.

Ще у 2019 році мешканка Дубровиччини викрала документи на квартиру у Клевані, а також паспорти власниць – свекрухи та її доньки. В один із документів вона вклеїла власне фото, після чого переоформила житло на себе та продала його за понад 660 тисяч гривень.

Слідством та судом встановлено, що зловмисниця вчинила шахрайство в особливо великому розмірі, викрадення документів, підробку та використання офіційних документів.

Прокурор довів вину 34-річної жінки. Вироком суду їй призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Свою провину підсудна визнала лише частково.

