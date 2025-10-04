Практика судів
  1. В Україні

На Рівненщині засуджено шахрайку, яка підробила документи і продала квартиру свекрухи

09:40, 4 жовтня 2025
Жінка проведе за ґратами 8 років.
На Рівненщині засуджено шахрайку, яка підробила документи і продала квартиру свекрухи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За незаконний продаж чужої квартири жителька Сарненського району Рівненьскої області проведе за ґратами 8 років. Аферистка своїми протиправними діями завдала майнової шкоди на близько півтора мільйони гривень. Про це розповіли у прокуратурі.

Ще у 2019 році мешканка Дубровиччини викрала документи на квартиру у Клевані, а також паспорти власниць – свекрухи та її доньки. В один із документів вона вклеїла власне фото, після чого переоформила житло на себе та продала його за понад 660 тисяч гривень.

Слідством та судом встановлено, що зловмисниця вчинила шахрайство в особливо великому розмірі, викрадення документів, підробку та використання офіційних документів.

Прокурор довів вину 34-річної жінки. Вироком суду їй призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Свою провину підсудна визнала лише частково.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд шахрай вирок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Основним джерелом збільшення видатків на оборону на 325 млрд грн буде слугувати позичка від міжнародних партнерів – Роксолана Підласа

З 325 млрд грн більшу частину – 294 млрд – покриють за рахунок «безповоротної позички» від європейських партнерів.

Користувачі електросамокатів будуть нести відповідальність на рівні з водіями авто та велосипедистами

Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.

Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Європарламент заслухає питання щодо чергового вотуму недовіри главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Вотуми недовіри можуть стати буденністю для глави виконавчого органу ЄС Урсули фон дер Ляєн.

Бюджет на 2026 рік поки що не передбачає суддівської винагороди для нових суддів апеляційних та місцевих судів – ДСА

Бюджет судової влади на 2026 рік передбачає можливість забезпечити суддівською винагородою лише 159 нових суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду