У Верховній Раді зареєстрували проект про звільнення з посади голови АМКУ Павла Кириленка

18:30, 3 жовтня 2025
Проект вніс народний депутат від «Слуги народу» Максим Павлюк.
Фото: dn.gov.ua
У Верховній Раді 3 жовтня зареєстрували проект постанови про звільнення Павла Кириленка з посади голови Антимонопольного комітету України (АМКУ). Проект вніс народний депутат від «Слуги народу» Максим Павлюк.

Раніше НАБУ та САП завершили розслідування у справі недекларування майна керівником АМКУ Кириленком.

Водночас Вищий антикорупційний суд відмовив у відстороненні від посади голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка. Так, колегія суддів ВАКС не задовольнила клопотання прокурора САП про відсторонення від посади голови Антимонопольного комітету України, обвинуваченого в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей.

Верховна Рада України законопроект АМКУ

