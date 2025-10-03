У Верховній Раді зареєстрували проект про звільнення з посади голови АМКУ Павла Кириленка

Проект вніс народний депутат від «Слуги народу» Максим Павлюк.

Фото: dn.gov.ua

У Верховній Раді 3 жовтня зареєстрували проект постанови про звільнення Павла Кириленка з посади голови Антимонопольного комітету України (АМКУ). Проект вніс народний депутат від «Слуги народу» Максим Павлюк.

Раніше НАБУ та САП завершили розслідування у справі недекларування майна керівником АМКУ Кириленком.

Водночас Вищий антикорупційний суд відмовив у відстороненні від посади голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка. Так, колегія суддів ВАКС не задовольнила клопотання прокурора САП про відсторонення від посади голови Антимонопольного комітету України, обвинуваченого в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей.

