В Верховной Раде зарегистрировали проект об увольнении с должности главы АМКУ Павла Кириленко

Фото: dn.gov.ua

В Верховной Раде 3 октября зарегистрирован проект постановления об увольнении Павла Кириленко с должности главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Проект внес народный депутат от «Слуги народа» Максим Павлюк.

Ранее НАБУ и САП завершили расследование по делу о недекларировании имущества руководителем АМКУ Кириленко.

В то же время Высший антикоррупционный суд отказал в отстранении от должности главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко. Так, коллегия судей ВАКС не удовлетворила ходатайство прокурора САП об отстранении от должности главы АМКУ, обвиняемого в незаконном обогащении на более чем 72 млн грн и декларировании недостоверных сведений.

