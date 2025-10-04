У Конотопі помер чоловік, якого куля ППО поранила у живіт

Чоловік помер у лікарні, куди його доставили після поранення під час роботи сил протиповітряної оборони.

На Сумщині у Конотопі помер чоловік, якого 30 вересня в центрі міста поранила в живіт куля ППО. Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін.

«Чоловік, якого в центрі Конотопа поранила в живіт куля ППО, сьогодні близько 21:00 помер в лікарні…Співчуття рідним і близьким», — розповів він.

Мер закликав мешканців не знаходитися на вулиці й біля вікон, коли сили ППО працюють по ворожих цілях.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін опублікував постанову про групи ППО, які зможуть використовувати власну зброю і матимуть право на виплату до 100 тисяч грн.

Додамо, що куля ППО залетіла в ліжко киянина під час нічної атаки РФ.

