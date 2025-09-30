У Конотопі куля ППО поранила чоловіка у живіт

Цивільних закликають уникати вікон і вулиць під час роботи ППО.

У Конотопі Сумської області 79-річний чоловік отримав кульове поранення в живіт через ППО, яка збивала ворожі цілі, повідомив міський голова Артем Семеніхін.

Пораненого терміново доставили до лікарні для операції.

Семеніхін закликав мешканців не перебувати біля вікон і на вулицях під час роботи військових.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін опублікував постанову про групи ППО, які зможуть використовувати власну зброю і матимуть право на виплату до 100 тисяч грн.

Додамо, що куля ППО залетіла в ліжко киянина під час нічної атаки РФ.

