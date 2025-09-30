В Конотопе пуля ПВО ранила мужчину в живот

Гражданских призывают избегать окон и улиц во время работы ПВО.

В Конотопе Сумской области 79-летний мужчина получил пулевое ранение в живот из-за ПВО, которая сбивала вражеские цели, сообщил городской голова Артем Семенихин.

Раненый был срочно доставлен в больницу для операции.

Семенихин призвал жителей не находиться у окон и на улицах во время работы военных.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин опубликовал постановление о группах ПВО, которые смогут использовать собственное оружие и будут иметь право на выплату до 100 тысяч грн.

Добавим, пуля ПВО залетела в кровать киевлянина во время ночной атаки РФ

