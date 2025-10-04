22 тисячі доларів за «допомогу» з інвалідністю: на Хмельниччині викрили шахрайську схему

На Хмельниччині жінку викрили у вимаганні хабаря за сприяння в оформленні фіктивної інвалідності для ухилення від мобілізації.

На Хмельниччині жінку підозрюють у вимаганні 22 тисяч доларів за сприяння в оформленні групи інвалідності для звільнення від мобілізації. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, жінка дізналася, що її знайомому не продовжили бронювання за місцем роботи, після чого запропонувала «вирішити питання» шляхом встановлення інвалідності.

За «послугу» жінка спершу вимагала 12 тисяч доларів та згодом її вартість збільшила до 22 тисяч доларів.

Для переконливості у наявності «необхідних» знайомств та за 500 доларів, за попередньою змовою із невстановленими особами, вона також підробила медичну довідку про наявність в останнього побутової травми.

Правоохоронці затримали жінку під час передачі коштів в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

