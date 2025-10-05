У Києві на Троєщині підлітки гуртом побили школяра — справою займається поліція

За словами самих хлопців, вони вирішили «провчити» знайомого, який нібито образив дівчину з їхньої компанії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Деснянському районі столиці поліцейські проводять перевірку за фактом побиття підлітка, відео якого з’явилося в мережі. Про це повідомили у поліції Києва.

Під час моніторингу соцмереж правоохоронці натрапили на відео, де троє хлопців по черзі б’ють по обличчю 13-річного школяра. Заяви до поліції від потерпілого чи його батьків раніше не надходили.

Правоохоронці швидко встановили учасників інциденту — це підлітки віком 13, 14 та 16 років.

За словами самих хлопців, вони вирішили «провчити» знайомого, який нібито образив дівчину з їхньої компанії.

Ювенальні поліцейські провели з підлітками профілактичну бесіду.

На 16-річного правопорушника складено адміністративні матеріали за ст. 173 КУпАП — дрібне хуліганство, а на батьків двох інших — протоколи за ст. 184 КУпАП (неналежне виконання батьківських обов’язків). За скоєне їм загрожує штраф.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.