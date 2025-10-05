В Киеве на Троещине подростки толпой избили школьника — делом занимается полиция

По словам самих ребят, они решили «проучить» знакомого, который якобы оскорбил девушку из их компании.

В Деснянском районе столицы полицейские проводят проверку по факту избиения подростка, видео которого появилось в сети. Об этом сообщили в полиции Киева.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители наткнулись на видео, где трое парней по очереди бьют по лицу 13-летнего школьника. Заявлений в полицию от пострадавшего или его родителей ранее не поступало.

Правоохранители быстро установили участников инцидента — это подростки в возрасте 13, 14 и 16 лет.

По словам самих ребят, они решили «проучить» знакомого, который якобы оскорбил девушку из их компании.

Ювенальные полицейские провели с подростками профилактическую беседу.

На 16-летнего нарушителя составлены административные материалы по ст. 173 КУоАП — мелкое хулиганство, а на родителей двух других — протоколы по ст. 184 КУоАП (ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей). За содеянное им грозит штраф.

