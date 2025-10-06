Практика судів
ВРП визначила, скільки коштує розгляд однієї справи для судів

10:58, 6 жовтня 2025
Відтепер планування бюджету судів базуватиметься на чітких критеріях.
ВРП визначила, скільки коштує розгляд однієї справи для судів
Вища рада правосуддя вперше затвердила нормативи фінансового забезпечення судів, які визначають вартість розгляду однієї судової справи в кожній юрисдикції. Документ має на меті зробити фінансування судової системи прозорим, обґрунтованим і передбачуваним.

Скільки коштує розгляд справи

Згідно з рішенням ВРП, середня вартість розгляду однієї судової справи (без видатків на оплату праці та нарахувань на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв) становить:

  • місцеві загальні суди — 407,4 грн;
  • апеляційні суди — 1 013,7 грн;
  • місцеві господарські суди — 518,6 грн;
  • апеляційні господарські суди — 917,7 грн;
  • окружні адміністративні суди — 395,1 грн;
  • апеляційні адміністративні суди — 194,9 грн.

Як проводився розрахунок

За основу для розрахунку нормативів використовується потреба, надана судами у видатках споживання (без видатків на оплату праці та нарахувань на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв) за три останні роки, та кількість (факт і прогноз) розглянутих справ.

Для визначення вартості розгляду 1-ї судової справи на рік враховується потреба, надана судами на попередній, поточний й наступний бюджетні роки. Факт вирішених справ за попередній рік та прогноз вирішених справ на поточний та наступний роки.

Зазначений показник розраховується як середнє за три роки окремо за кожною юрисдикцією судів за формулою:

Вартість розгляду 1-ї судової справи = ((потреба на попередній бюджетний рік / кількість вирішених справ за попередній рік) + (потреба на поточний бюджетний рік / прогноз вирішених справ на поточний бюджетний рік) + (потреба на наступний бюджетний рік / прогноз вирішених справ на наступний бюджетний рік)) / 3.

Базовий показник щороку коригуватиметься на рівень інфляції, визначений Міністерством фінансів, і переглядатиметься раз на п’ять років або після змін у законодавстві.

Таким чином, вперше в історії української судової системи фінансування судів базуватиметься не на приблизних розрахунках, а на чітких, математично виведених показниках, що повинні забезпечити системність і передбачуваність у плануванні.

суд ВРП

