ВСП определил, сколько стоит рассмотрение одного дела для судов

Теперь планирование бюджета судов будет основываться на объективных критериях.

Высший совет правосудия впервые утвердил нормативы финансового обеспечения судов, которые определяют стоимость рассмотрения одного судебного дела в каждой юрисдикции. Документ направлен на то, чтобы сделать финансирование судебной системы прозрачным, обоснованным и предсказуемым.

Сколько стоит рассмотрение дела

Согласно решению ВСП, средняя стоимость рассмотрения одного судебного дела (без расходов на оплату труда и начислений на заработную плату, оплату коммунальных услуг и энергоносителей) составляет:

местные общие суды — 407,4 грн;

апелляционные суды — 1 013,7 грн;

местные хозяйственные суды — 518,6 грн;

апелляционные хозяйственные суды — 917,7 грн;

окружные административные суды — 395,1 грн;

апелляционные административные суды — 194,9 грн.

Как проводился расчет

За основу для расчета нормативов используется потребность, предоставленная судами в расходах потребления (без расходов на оплату труда и начислений на заработную плату, оплату коммунальных услуг и энергоносителей) за три последних года, а также количество (фактическое и прогнозируемое) рассмотренных дел.

Для определения стоимости рассмотрения 1-го судебного дела на год учитывается потребность, предоставленная судами на предыдущий, текущий и следующий бюджетные годы. Факт рассмотренных дел за предыдущий год и прогноз рассмотренных дел на текущий и следующий годы.

Указанный показатель рассчитывается как среднее за три года отдельно по каждой юрисдикции судов по формуле:

Стоимость рассмотрения 1-го судебного дела = ((потребность на предыдущий бюджетный год / количество рассмотренных дел за предыдущий год) + (потребность на текущий бюджетный год / прогноз рассмотренных дел на текущий бюджетный год) + (потребность на следующий бюджетный год / прогноз рассмотренных дел на следующий бюджетный год)) / 3.

Базовый показатель ежегодно корректируется на уровень инфляции, определенный Министерством финансов, и пересматривается один раз в пять лет или после изменений в законодательстве.

Таким образом, впервые в истории украинской судебной системы финансирование судов будет основываться не на приблизительных расчетах, а на четких, математически выведенных показателях, которые должны обеспечить системность и предсказуемость в планировании.

