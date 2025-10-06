Практика судов
ВСП определил, сколько стоит рассмотрение одного дела для судов

10:58, 6 октября 2025
Теперь планирование бюджета судов будет основываться на объективных критериях.
Высший совет правосудия впервые утвердил нормативы финансового обеспечения судов, которые определяют стоимость рассмотрения одного судебного дела в каждой юрисдикции. Документ направлен на то, чтобы сделать финансирование судебной системы прозрачным, обоснованным и предсказуемым.

Сколько стоит рассмотрение дела

Согласно решению ВСП, средняя стоимость рассмотрения одного судебного дела (без расходов на оплату труда и начислений на заработную плату, оплату коммунальных услуг и энергоносителей) составляет:

  • местные общие суды — 407,4 грн;
  • апелляционные суды — 1 013,7 грн;
  • местные хозяйственные суды — 518,6 грн;
  • апелляционные хозяйственные суды — 917,7 грн;
  • окружные административные суды — 395,1 грн;
  • апелляционные административные суды — 194,9 грн.

Как проводился расчет

За основу для расчета нормативов используется потребность, предоставленная судами в расходах потребления (без расходов на оплату труда и начислений на заработную плату, оплату коммунальных услуг и энергоносителей) за три последних года, а также количество (фактическое и прогнозируемое) рассмотренных дел.

Для определения стоимости рассмотрения 1-го судебного дела на год учитывается потребность, предоставленная судами на предыдущий, текущий и следующий бюджетные годы. Факт рассмотренных дел за предыдущий год и прогноз рассмотренных дел на текущий и следующий годы.

Указанный показатель рассчитывается как среднее за три года отдельно по каждой юрисдикции судов по формуле:

Стоимость рассмотрения 1-го судебного дела = ((потребность на предыдущий бюджетный год / количество рассмотренных дел за предыдущий год) + (потребность на текущий бюджетный год / прогноз рассмотренных дел на текущий бюджетный год) + (потребность на следующий бюджетный год / прогноз рассмотренных дел на следующий бюджетный год)) / 3.

Базовый показатель ежегодно корректируется на уровень инфляции, определенный Министерством финансов, и пересматривается один раз в пять лет или после изменений в законодательстве.

Таким образом, впервые в истории украинской судебной системы финансирование судов будет основываться не на приблизительных расчетах, а на четких, математически выведенных показателях, которые должны обеспечить системность и предсказуемость в планировании.

