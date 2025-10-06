Практика судів
Моделі з OnlyFans заборгували державі майже 385 млн гривень податків

18:11, 6 жовтня 2025
Творці контенту, що заробляли на OnlyFans у 2020–2022 роках, не сплатили 385 млн гривень податків.
Громадяни України, які у 2020-2022 роках отримували доходи від розміщення контенту на платформі OnlyFans, накопичили податковий борг у розмірі 384,7 млн грн. Про це повідомили ДПС, пише «Економічна правда».

За даними ДПС, станом на 1 вересня загальна сума податкового боргу фізичних осіб — податкових резидентів України, які не сплатили податки з доходів, отриманих від компанії Fenix International Ltd (власника платформи OnlyFans), за 2020-2022 роки становить 384,7 млн грн.

У ДПС зазначили, що з 2 жовтня 2024 року розпочали відпрацювання наданої інформації. Крім того, 10 березня 2025 року податкова служба отримала від Fenix International Ltd дані про доходи українців від OnlyFans за 2023 рік. Цю інформацію попередньо опрацювали та 5 вересня 2025 року передали до територіальних органів ДПС для подальшого аналізу.

Варто зазначити, що платформа OnlyFans переважно використовується для розміщення та монетизації порнографічного контенту, виготовлення та поширення якого в Україні є кримінально караним діянням відповідно до статті 301 Кримінального кодексу. За такі дії передбачено покарання до 7 років позбавлення волі.

Попри це, податкова служба продовжує стягувати податки з доходів, отриманих творцями такого контенту. Сама платформа OnlyFans зареєстрована як платник податків в Україні та сплачує податок на додану вартість за контент, придбаний українськими споживачами.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ДПС отримала інформацію про доходи українців на платформі OnlyFans за 2023 рік.

