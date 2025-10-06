Модели с OnlyFans задолжали государству почти 385 млн гривен налогов

Создатели контента, зарабатывавшие на OnlyFans в 2020–2022 годах, не уплатили 385 млн гривен налогов.

Фото: groshi.novyny.pro

Граждане Украины, которые в 2020-2022 годах получали доходы от размещения контента на платформе OnlyFans, накопили налоговый долг в размере 384,7 млн грн. Об этом сообщили в ГНС, пишет «Экономическая правда».

По данным ГНС, по состоянию на 1 сентября общая сумма налогового долга физических лиц — налоговых резидентов Украины, которые не уплатили налоги с доходов, полученных от компании Fenix International Ltd (владельца платформы OnlyFans), за 2020-2022 годы составляет 384,7 млн грн.

В ГНС отметили, что со 2 октября 2024 года начали отработку предоставленной информации. Кроме того, 10 марта 2025 года налоговая служба получила от Fenix International Ltd данные о доходах украинцев от OnlyFans за 2023 год. Эту информацию предварительно обработали и 5 сентября 2025 года передали в территориальные органы ГНС для дальнейшего анализа.

Стоит отметить, что платформа OnlyFans преимущественно используется для размещения и монетизации порнографического контента, изготовление и распространение которого в Украине является уголовно наказуемым деянием в соответствии со статьей 301 Уголовного кодекса. За такие действия предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.

Несмотря на это, налоговая служба продолжает взимать налоги с доходов, полученных создателями такого контента. Сама платформа OnlyFans зарегистрирована как налогоплательщик в Украине и платит налог на добавленную стоимость за контент, приобретенный украинскими потребителями.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ГНС получила информацию о доходах украинцев на платформе OnlyFans за 2023 год.

