Справу військовослужбовця ТЦК з Дніпра, який зняв з обліку 17 чоловіків, включно з братом, передали до суду

Працівник ТЦК з Дніпра незаконно списав з військового обліку 17 чоловіків.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань повідомило про завершення досудового розслідування щодо військовослужбовця територіального центру комплектування з Дніпра, який незаконно вносив зміни до реєстру військовозобов’язаних і безпідставно знімав з обліку осіб, придатних до служби.

Як повідомили у ДБР, обвинувальний акт уже скеровано до суду.

За даними слідства, фігурант, використовуючи власний електронний цифровий підпис, заходив до спеціалізованої бази «Оберіг» і вносив неправдиві дані про те, що окремі чоловіки були нібито визнані непридатними до служби рішенням військово-лікарської комісії. Насправді ж ці особи не проходили ВЛК.

У результаті від призову незаконно звільнилися 17 осіб, серед яких рідний брат підозрюваного та його знайомі. Деякі з них після цього виїхали за кордон.

Військовослужбовцю інкримінують:

несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах, вчинену особою з правом доступу (ч. 1, 3 ст. 362 КК України);

перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За ці злочини передбачене покарання — до 8 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.