Дело военнослужащего ТЦК из Днепра, который снял с учета 17 мужчин, включая брата, передано в суд

Государственное бюро расследований сообщило о завершении досудебного расследования в отношении военнослужащего территориального центра комплектования из Днепра, который незаконно вносил изменения в реестр военнообязанных и безосновательно снимал с учета лиц, пригодных к службе.
Как сообщили в ГБР, обвинительный акт уже направлен в суд.
По данным следствия, фигурант, используя собственную электронную цифровую подпись, заходил в специализированную базу «Оберіг» и вносил ложные данные о том, что отдельные мужчины якобы были признаны непригодными к службе решением военно-врачебной комиссии. На самом деле эти лица ВВК не проходили.
В результате от призыва незаконно освободились 17 человек, среди которых родной брат подозреваемого и его знакомые. Некоторые из них после этого выехали за границу.
Военнослужащему инкриминируют:
За эти преступления предусмотрено наказание — до 8 лет лишения свободы.
