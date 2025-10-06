Дело военнослужащего ТЦК из Днепра, который снял с учета 17 мужчин, включая брата, передано в суд

Сотрудник ТЦК из Днепра незаконно списал с военного учета 17 мужчин.

Государственное бюро расследований сообщило о завершении досудебного расследования в отношении военнослужащего территориального центра комплектования из Днепра, который незаконно вносил изменения в реестр военнообязанных и безосновательно снимал с учета лиц, пригодных к службе.

Как сообщили в ГБР, обвинительный акт уже направлен в суд.

По данным следствия, фигурант, используя собственную электронную цифровую подпись, заходил в специализированную базу «Оберіг» и вносил ложные данные о том, что отдельные мужчины якобы были признаны непригодными к службе решением военно-врачебной комиссии. На самом деле эти лица ВВК не проходили.

В результате от призыва незаконно освободились 17 человек, среди которых родной брат подозреваемого и его знакомые. Некоторые из них после этого выехали за границу.

Военнослужащему инкриминируют:

несанкционированное изменение информации в автоматизированных системах, совершенное лицом с правом доступа (ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины);

воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

За эти преступления предусмотрено наказание — до 8 лет лишения свободы.

