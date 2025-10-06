На Хмельниччині жінки під виглядом газовиків крали гроші у пенсіонерів

Мати та 19-річна донька обкрадали пенсіонерів під виглядом перевірки газу.

На Хмельниччині засудили матір і доньку, які обкрадали пенсіонерок під виглядом працівниць газової служби. Про це розповіли у прокуратурі.

51-річну жінку засуджено до 6 років позбавлення волі, а її 19-річній дочці призначено 5 років ув’язнення з випробувальним строком 2 роки.

Як встановило слідство, у червні цього року жінки приїхали до Кам’янця-Подільського “на заробітки”. Вони видавали себе за працівниць газової служби та заходили до квартир, де проживали самотні пенсіонерки. Поки донька відволікала увагу господинь, мати нишпорила в оселі та забирала гроші.

Протягом двох днів зловмисниці побували у п’яти квартирах і викрали близько 24 тисяч гривень заощаджень.

