В Хмельницкой области женщины под видом газовиков воровали деньги у пенсионеров

Мать и 19-летняя дочь обворовывали пенсионеров под предлогом проверки газа.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области осудили мать и дочь, которые обворовывали пенсионерок под видом работниц газовой службы. Об этом рассказали в прокуратуре.

51-летняя женщина приговорена к 6 годам лишения свободы, а ее 19-летней дочери назначено 5 лет заключения с испытательным сроком 2 года.

Как установило следствие, в июне этого года женщины приехали в Каменец-Подольский "на заработки". Они выдавали себя за работниц газовой службы и заходили в квартиры, где проживали одинокие пенсионерки. Пока дочь отвлекала внимание хозяек, мать шарила в доме и забирала деньги.

В течение двух дней злоумышленницы побывали в пяти квартирах и угнали около 24 тысяч гривен сбережений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.