На Львівщині викрили патрульного, який «прикрив» винуватця ДТП

23:12, 6 жовтня 2025
Правоохоронцю повідомили про підозру у службовому підробленні документів.
На Львівщині викрили патрульного, який «прикрив» винуватця ДТП
На Львівщині викрили інспектора сектору реагування патрульної поліції, який підробив протокол про адміністративне правопорушення. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Зазначається, що у червні у Шептицькому районі трапилась ДТП – водій автомобіля наїхав на відбійник, перетнувши зустрічну смугу руху. При приїзді патрульних на місце події було встановлено винуватця аварії.

«Проте поліцейський, з метою сприяння уникненню чоловіком передбаченої законом відповідальності, вніс у офіційний документ неправдиві відомості. Він вказав, що за кермом перебував інший чоловік, який насправді ж не мав ніякого відношення до ДТП», - заявили у прокуратурі.

Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366 КК України – службове підроблення офіційних документів. На сьогоднішній день чоловік звільнений з посади.

