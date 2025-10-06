На Львівщині викрили патрульного, який «прикрив» винуватця ДТП

Правоохоронцю повідомили про підозру у службовому підробленні документів.

На Львівщині викрили інспектора сектору реагування патрульної поліції, який підробив протокол про адміністративне правопорушення. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Зазначається, що у червні у Шептицькому районі трапилась ДТП – водій автомобіля наїхав на відбійник, перетнувши зустрічну смугу руху. При приїзді патрульних на місце події було встановлено винуватця аварії.

«Проте поліцейський, з метою сприяння уникненню чоловіком передбаченої законом відповідальності, вніс у офіційний документ неправдиві відомості. Він вказав, що за кермом перебував інший чоловік, який насправді ж не мав ніякого відношення до ДТП», - заявили у прокуратурі.

Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366 КК України – службове підроблення офіційних документів. На сьогоднішній день чоловік звільнений з посади.

