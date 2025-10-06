Во Львовской области разоблачили патрульного, который «прикрыл» виновника ДТП

Правоохранителю сообщили о подозрении в служебной подделке документов.

Во Львовской области разоблачили инспектора сектора реагирования патрульной полиции, который подделал протокол об административном правонарушении. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Отмечается, что в июне в Шептыцком районе произошло ДТП — водитель автомобиля наехал на отбойник, пересек встречную полосу движения. Прибывшие на место происшествия патрульные установили виновника аварии.

«Однако полицейский, с целью способствования уклонению мужчины от предусмотренной законом ответственности, внес в официальный документ ложные сведения. Он указал, что за рулем находился другой мужчина, который на самом деле не имел никакого отношения к ДТП», — сообщили в прокуратуре.

Правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины — служебная подделка официальных документов. На сегодняшний день мужчина уволен с должности.

