СБУ затримала далекобійника, який коригував російські удари по Україні

Чоловік збирав та передава ворогу геолокацій об’єктів оборонної та критичної інфраструктури.

Служба безпеки викрила і затримала агента ФСБ РФ, який під прикриттям водія міжнародних вантажних перевезень коригував ворожі удари по Україні. Про це повідомили в СБУ.

Зазначається, що його основною метою був збір геолокацій об’єктів оборонного значення та критичної інфраструктури, а також передача цих даних ворогу для нанесення ракетних ударів.

За даними слідства, перебуваючи у закордонних рейсах, агент також відстежував переміщення зброї та товарів військового призначення, які транспортувались територією ЄС до України, та передавав цю інформацію спецслужбам РФ.

Шпигун фіксував координати «цілей» прямо під час перевезення вантажів, використовуючи шість мобільних телефонів для збору та збереження розвідувальних даних, аби уникнути викриття.

Кіберфахівці СБУ встановили, що чоловік був частиною агентурної мережі ФСБ, яку українська спецслужба частково ліквідувала ще у січні цього року. Тоді вдалося затримати трьох зрадників, а водій перебував за кордоном.

Його затримали одразу після повернення до України. Під час обшуку правоохоронці вилучили телефони з доказами його співпраці з російськими спецслужбами.

Зловмиснику вже повідомлено про підозру у держзраді. Наразі він перебуває під вартою.

