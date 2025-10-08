СБУ задержала дальнобойщика, корректировавшего российские удары по Украине

Мужчина собирал и передавал врагу геолокаций объектов оборонной и критической инфраструктуры.

Служба безопасности разоблачила и задержала агента ФСБ РФ, который под прикрытием водителя международных грузоперевозок корректировал вражеские удары по Украине. Об этом сообщили в СБУ.

Его основной целью был сбор геолокаций объектов оборонного значения и критической инфраструктуры, а также передача этих данных врагу для нанесения ракетных ударов.

По данным следствия, находясь в заграничных рейсах, агент также отслеживал перемещение оружия и товаров военного назначения, которые транспортировались по территории ЕС в Украину, и передавал эту информацию спецслужбам РФ.

Шпион фиксировал координаты «целей» прямо при перевозке грузов, используя шесть мобильных телефонов для сбора и хранения разведывательных данных во избежание разоблачения.

Киберспециалисты СБУ установили, что мужчина являлся частью агентурной сети ФСБ, которую украинская спецслужба частично ликвидировала еще в январе этого года. Тогда удалось задержать троих предателей, а водитель находился за границей.

Его задержали сразу после возвращения в Украину. Во время обыска правоохранители изъяли телефоны с поличным его сотрудничества с российскими спецслужбами.

Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в госизмене. В настоящее время он находится под стражей.

