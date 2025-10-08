Зеленський проведе зустріч із фракцією «Слуга народу» після ухвалення держбюджету-2026 в першому читанні

Зустріч перенесли на прохання голови фракції Давида Арахамії, а надалі такі наради з Президентом планують проводити щомісяця.

Зустріч парламентської фракції «Слуга народу» з Президентом Володимиром Зеленським відбудеться після голосування у першому читанні законопроекту про Державний бюджет на 2026 рік. Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

«На прохання голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії зустріч фракції з Президентом перенесено і вона відбудеться після голосування в першому читанні проекту Держбюджету-2026», — зазначила Палійчук, цитує «Інтерфакс-Україна».

За її словами, такі зустрічі планують проводити щомісяця, аби обговорювати поточні політичні та законодавчі питання між парламентом і Главою держави.

Раніше планувалося провести зустріч фракції з Президентом у період з 6 по 10 жовтня.

