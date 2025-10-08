Зеленский проведет встречу с фракцией «Слуга народа» после принятия госбюджета-2026 в первом чтении

Встреча парламентской фракции «Слуга народа» с Президентом Владимиром Зеленским состоится после голосования в первом чтении законопроекта о Государственном бюджете на 2026 год. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.
«По просьбе главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии встреча фракции с Президентом перенесена и состоится после голосования в первом чтении проекта Госбюджета-2026», — отметила Палийчук, цитирует «Интерфакс-Украина».
По её словам, такие встречи планируют проводить ежемесячно, чтобы обсуждать текущие политические и законодательные вопросы между парламентом и Главой государства.
Ранее планировалось провести встречу фракции с Президентом в период с 6 по 10 октября.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.