В пенітенціарних закладах Вінниці та Івано-Франківська неповнолітніх тримали в ізоляції по кілька місяців

Під час візитів груп Національного превентивного механізму до пенітенціарних закладів працівники Офісу Омбудсмана виявили факти тривалого утримання неповнолітніх у повній ізоляції. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, у низці випадків дітей тримали в камерах по одному — інколи протягом кількох місяців, а подекуди майже пів року.

«Міжнародні стандарти чітко визначають: одиночне ув’язнення понад 22 години на добу без контакту з іншими людьми допускається лише у виняткових випадках і на короткий термін. Тривала ізоляція прирівнюється до катування або жорстокого поводження», — наголосив Омбудсман.

Європейський комітет із запобігання катуванням (ЄКПТ) неодноразово підкреслював, що одиночне тримання дітей може завдати непоправної шкоди їхньому психічному та фізичному здоров’ю. У 2023 році Комітет рекомендував Україні не допускати таких випадків, а у разі необхідності ізоляції — забезпечувати можливість спілкування з повнолітніми ув’язненими під контролем персоналу.

Попри це, моніторингові групи Офісу Омбудсмана зафіксували факти тривалого одиночного утримання неповнолітніх у державних установах виконання покарань №12 (Івано-Франківськ) та №1 (Вінниця).

Інформацію про ці порушення вже направлено до Міністерства юстиції для негайного реагування та припинення подібної практики.

