В пенитенциарных учреждениях Винницы и Ивано-Франковска несовершеннолетних держали в изоляции по несколько месяцев

Во время визитов групп Национального превентивного механизма в пенитенциарные учреждения сотрудники Офиса Омбудсмена выявили факты длительного содержания несовершеннолетних в полной изоляции. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, в ряде случаев детей держали в камерах по одному — иногда на протяжении нескольких месяцев, а порой почти полгода.

«Международные стандарты четко определяют: одиночное заключение более чем на 22 часа в сутки без контакта с другими людьми допускается лишь в исключительных случаях и на короткий срок. Длительная изоляция приравнивается к пыткам или жестокому обращению», — подчеркнул Омбудсмен.

Европейский комитет по предотвращению пыток (ЕКПТ) неоднократно отмечал, что одиночное содержание детей может нанести непоправимый ущерб их психическому и физическому здоровью. В 2023 году Комитет рекомендовал Украине не допускать таких случаев, а в случае необходимости изоляции — обеспечивать возможность общения с совершеннолетними заключенными под надзором персонала.

Несмотря на это, мониторинговые группы Офиса Омбудсмена зафиксировали факты длительного одиночного содержания несовершеннолетних в государственных учреждениях исполнения наказаний №12 (Ивано-Франковск) и №1 (Винница).

Информация об этих нарушениях уже направлена в Министерство юстиции для немедленного реагирования и прекращения подобной практики.

