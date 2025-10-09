Як ознайомити працівника з наказом про звільнення у разі його відсутності на роботі в день звільнення — роз’яснення

Якщо працівник у день звільнення не з’явився на роботу, роботодавець має право ознайомити його з наказом про звільнення іншим способом, який був попередньо погоджений між сторонами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ознайомлення працівника з наказом про звільнення у разі його відсутності на роботі в день звільнення здійснюється з урахуванням трудового законодавства та попередніх домовленостей між сторонами.

Держпраці нагадує, що роботодавець зобов’язаний у день звільнення видати працівникові копію наказу (розпорядження) про звільнення.

Якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення і роботодавець не може видати йому копію наказу (розпорядження) про звільнення, він може використати будь-який інший альтернативний спосіб ознайомлення з кадровими документами, про який домовилися сторони трудового договору, зокрема засобами електронної комунікації (електронна пошта, додатки для обміну повідомленнями тощо) або поштовим відправленням.

Чи можна звільнити працівника у зв’язку із скороченням штату, коли він хворіє?

У Держпраці пояснили, що у разі скорочення штату працівника, якщо з моменту попередження вже минуло два місяці, але працівник хворіє, звільнення все одно можливе.

Під час воєнного стану закон дозволяє звільняти працівників навіть під час їх тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці.

Водночас, важливо дотримуватися правил, зазначивши дату звільнення, яка повинна бути першим робочим днем після завершення непрацездатності або відпустки. Однак, звільнення не допускається під час відпустки, пов'язаної з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до трирічного віку. Це важлива особливість, яку потрібно враховувати при звільненні працівника в таких умовах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.