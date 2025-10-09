Как ознакомить работника с приказом об увольнении в случае его отсутствия на работе в день увольнения — разъяснение

Если работник в день увольнения не явился на работу, работодатель имеет право ознакомить его с приказом об увольнении другим способом, предварительно согласованным между сторонами.

Ознакомление работника с приказом об увольнении в случае его отсутствия на работе в день увольнения осуществляется с учетом трудового законодательства и предварительных договоренностей между сторонами.

Гоструда напоминает, что работодатель обязан в день увольнения выдать работнику копию приказа (распоряжения) об увольнении.

Если работник отсутствует на работе в день увольнения и работодатель не может вручить ему копию приказа (распоряжения) об увольнении, он может использовать любой другой альтернативный способ ознакомления с кадровыми документами, о котором договорились стороны трудового договора, в том числе с помощью электронных средств связи (электронная почта, мессенджеры и т. п.) или почтовым отправлением.

Можно ли уволить работника в связи с сокращением штата, если он болеет?

В Гоструда пояснили, что в случае сокращения штата работника, если с момента предупреждения прошло два месяца, но работник болеет, увольнение все равно возможно.

Во время военного положения закон допускает увольнение работников даже во время их временной нетрудоспособности или пребывания в отпуске.

В то же время важно соблюдать правила, указав дату увольнения, которая должна быть первым рабочим днем после окончания нетрудоспособности или отпуска. Однако увольнение не допускается во время отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Это важная особенность, которую необходимо учитывать при увольнении работника в таких условиях.

