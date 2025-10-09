В уряді пояснили, що передбачає для бізнесу законопроект про реформу державного нагляду

У Мінекономіки цей документ називають «ключовим кроком» у реформі системи державного контролю.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект 14030, яким пропонується визначити окрему процедуру для надання органам державного нагляду і контролю можливості вимагати від підприємців зупинення виробництва або реалізації продукції, виконання робіт, використання земельних ділянок тощо. Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати Дмитро Наталуха, Ганна Лічман, Олексій Мовчан та інші.

Як вказувала «Судово-юридична газета», майже ідентичний законопроект 5837, але від Кабміну, народні депутати у серпні 2025 року провалили – урядова пропозиція не набрала голосів. Але згодом вирішили повернутися, зареєструвавши 11 вересня майже аналогічний законопроект, але від імені парламентарів.

У Мінекономіки цей документ називають «ключовим кроком» у реформі системи державного контролю, який «спрямований на спрощення процедур, підвищення прозорості та створення зрозумілих правил взаємодії між бізнесом і органами контролю».

Законопроект замінює чинний закон про державний нагляд, що діяв понад 15 років, та уніфікує правила для всіх сфер — від освіти до безпечності харчових продуктів і ветеринарного контролю.

В уряді вказують, що прийняття цього документа є однією з умов виконання Плану Ukraine Facility, що дозволить Україні отримати близько 250 млн євро фінансування у межах програми загальним обсягом 50 млрд євро на 2024–2027 роки.

Основні зміни, передбачені законопроєктом №14030:

Сервісний підхід до контролю. Держава стає партнером для доброчесного бізнесу. Передбачено добровільний аудит і страхування відповідальності, що зменшують частоту перевірок для підприємств із низьким ризиком.

Ризик-орієнтована модель. Перевірки відбуватимуться рідше — для бізнесу з незначним ризиком не частіше, ніж раз на п'ять років.

Цифрова фіксація. Усі перевірки обов'язково фіксуватимуться на аудіо та відео для зниження корупційних ризиків.

Електронна взаємодія. Пояснення та заперечення до актів перевірок можна буде подавати онлайн через електронний кабінет із КЕП.

Нові механізми захисту. Бізнес отримає можливість оскаржувати дії контролюючих органів у Державній регуляторній службі — без суду, швидше та без додаткових витрат.

Громадський контроль. При органах нагляду створюватимуться громадські ради для розгляду скарг і забезпечення відкритості процесів.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев каже, що ухвалення документа — це перехід «каральної системи до сервісної моделі державного нагляду».

«Це означає менше тиску на бізнес — більше відповідальності й прозорості. Реформа державного нагляду — це крок до сучасної економіки, де держава захищає суспільні інтереси без надмірних бар’єрів. До того ж — це частина наших зобов'язань перед європейськими партнерами. Ми вдячні народним депутатам за підтримку законопроєкту за основу і сподіваємося на подальше його ухвалення в цілому», — зазначив міністр.

Наразі законопроект ухвалено за основу. Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку готуватиме його до другого читання.

