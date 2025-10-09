В правительстве объяснили, что предусматривает для бизнеса законопроект о реформе государственного надзора

В Минэкономики этот документ называют «ключевым шагом» в реформе системы государственного контроля.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №14030, которым предлагается определить отдельную процедуру для предоставления органам государственного надзора и контроля возможности требовать от предпринимателей приостановления производства или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков и т.п. Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты Дмитрий Наталуха, Анна Личман, Алексей Мовчан и другие.

Как указывала «Судебно-юридическая газета», почти идентичный законопроект №5837, но от Кабмина, народные депутаты в августе 2025 года провалили — правительственное предложение не набрало голосов. Однако позже решили вернуться к теме, зарегистрировав 11 сентября почти аналогичный законопроект, но уже от имени парламентариев.

В Минэкономики этот документ называют «ключевым шагом» в реформе системы государственного контроля, который «направлен на упрощение процедур, повышение прозрачности и создание понятных правил взаимодействия между бизнесом и органами контроля».

Законопроект заменяет действующий закон о государственном надзоре, который действовал более 15 лет, и унифицирует правила для всех сфер — от образования до безопасности пищевых продуктов и ветеринарного контроля.

В правительстве указывают, что принятие этого документа является одним из условий выполнения Плана Ukraine Facility, что позволит Украине получить около 250 млн евро финансирования в рамках программы общим объемом 50 млрд евро на 2024–2027 годы.

Основные изменения, предусмотренные законопроектом №14030:

Сервисный подход к контролю. Государство становится партнером для добросовестного бизнеса. Предусмотрен добровольный аудит и страхование ответственности, что снижает частоту проверок для предприятий с низким уровнем риска.

Риск-ориентированная модель. Проверки будут проводиться реже — для бизнеса с незначительным риском не чаще одного раза в пять лет.

Цифровая фиксация. Все проверки обязательно будут фиксироваться на аудио и видео для снижения коррупционных рисков.

Электронное взаимодействие. Объяснения и возражения к актам проверок можно будет подавать онлайн через электронный кабинет с КЭП.

Новые механизмы защиты. Бизнес получит возможность обжаловать действия контролирующих органов в Государственной регуляторной службе — без суда, быстрее и без дополнительных затрат.

Общественный контроль. При органах надзора будут создаваться общественные советы для рассмотрения жалоб и обеспечения открытости процессов.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев отметил, что принятие документа — это переход «от карательной системы к сервисной модели государственного надзора».

«Это означает меньше давления на бизнес — больше ответственности и прозрачности. Реформа государственного надзора — это шаг к современной экономике, где государство защищает общественные интересы без избыточных барьеров. К тому же — это часть наших обязательств перед европейскими партнерами. Мы благодарны народным депутатам за поддержку законопроекта в первом чтении и надеемся на его окончательное принятие», — отметил министр.

В настоящее время законопроект принят за основу. Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития будет готовить его ко второму чтению.

