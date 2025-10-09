В правительстве объяснили, что предусматривает для бизнеса законопроект о реформе государственного надзора

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №14030, которым предлагается определить отдельную процедуру для предоставления органам государственного надзора и контроля возможности требовать от предпринимателей приостановления производства или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков и т.п. Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты Дмитрий Наталуха, Анна Личман, Алексей Мовчан и другие.
Как указывала «Судебно-юридическая газета», почти идентичный законопроект №5837, но от Кабмина, народные депутаты в августе 2025 года провалили — правительственное предложение не набрало голосов. Однако позже решили вернуться к теме, зарегистрировав 11 сентября почти аналогичный законопроект, но уже от имени парламентариев.
В Минэкономики этот документ называют «ключевым шагом» в реформе системы государственного контроля, который «направлен на упрощение процедур, повышение прозрачности и создание понятных правил взаимодействия между бизнесом и органами контроля».
Законопроект заменяет действующий закон о государственном надзоре, который действовал более 15 лет, и унифицирует правила для всех сфер — от образования до безопасности пищевых продуктов и ветеринарного контроля.
В правительстве указывают, что принятие этого документа является одним из условий выполнения Плана Ukraine Facility, что позволит Украине получить около 250 млн евро финансирования в рамках программы общим объемом 50 млрд евро на 2024–2027 годы.
Основные изменения, предусмотренные законопроектом №14030:
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев отметил, что принятие документа — это переход «от карательной системы к сервисной модели государственного надзора».
«Это означает меньше давления на бизнес — больше ответственности и прозрачности. Реформа государственного надзора — это шаг к современной экономике, где государство защищает общественные интересы без избыточных барьеров. К тому же — это часть наших обязательств перед европейскими партнерами. Мы благодарны народным депутатам за поддержку законопроекта в первом чтении и надеемся на его окончательное принятие», — отметил министр.
В настоящее время законопроект принят за основу. Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития будет готовить его ко второму чтению.
