Розлучення онлайн: Мін’юст розкрив подробиці запуску послуги у «Дії»

Вже з 2026 року українці зможуть розірвати шлюб повністю онлайн — без паперів, черг і відвідування РАЦСу, просто через застосунок «Дія».

Як писала «Судово-юридична газета», у застосунку «Дія» з 2026 року буде доступна послуга розлучення онлайн. Відповідні зміни ухвалив Кабмін.

У Міністерстві юстиції роз’яснили деталі експериментального проекту е-Розлучення.

Зокрема, подати заяву на розірвання шлюбу тепер можна без паперів і візитів до відділу ДРАЦС — усе онлайн через мобільний застосунок або портал Дія.

Реєстрація відбуватиметься у форматі відеоконференції з працівником ДРАЦС у реальному часі.

Свідоцтво про розірвання шлюбу надсилатиметься поштою на обрану адресу.

Мінімальний строк — місяць і два дні після подання заяви.

Вказується. Що послуга працюватиме цілодобово, 7 днів на тиждень, і буде доступна з будь-якої точки світу для подружжя, яке не має спільних неповнолітніх дітей.

