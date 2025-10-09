Развод онлайн: Минюст раскрыл подробности запуска услуги в «Дії»

Уже с 2026 года украинцы смогут расторгать брак полностью онлайн — без бумаг, очередей и посещения ЗАГСа, просто через приложение «Дія».

Как писала «Судебно-юридическая газета», в приложении «Дія» с 2026 года будет доступна услуга развода онлайн. Соответствующие изменения утвердил Кабмин.

В Министерстве юстиции разъяснили детали экспериментального проекта е-Развод.

В частности, подать заявление на расторжение брака теперь можно без бумаг и визитов в отдел ЗАГС — всё онлайн через мобильное приложение или портал «Дія».

Регистрация будет проходить в формате видеоконференции с сотрудником ЗАГС в реальном времени.

Свидетельство о расторжении брака будет отправляться почтой на выбранный адрес.

Минимальный срок — месяц и два дня после подачи заявления.

Отмечается, что услуга будет работать круглосуточно, 7 дней в неделю, и будет доступна из любой точки мира для супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей.

