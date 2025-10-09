Практика судів
Коли в Україні запрацює нова цифрова система дозволів для міжнародних вантажоперевізників

14:05, 9 жовтня 2025
Міжнародні перевезення в Україні здійснюватимуться через цифрову систему ЄКМТ.
Фото ілюстративне
З 1 листопада в Україні почне діяти нова цифрова система електронних дозволів Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) для міжнародних перевезень вантажів. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Як зазначили в Мінрозвитку, для контролюючих органів ЄКМТ спільно з 40 країнами-членами системи будуть підготовлені узагальнені рекомендації, які передусім стосуватимуться виправлення несистемних помилок під час заповнення бортового журналу в цифровій системі ЄКМТ.

«Кожна країна-учасниця звернеться до своїх контролюючих органів із проханням запровадити щонайменше на 3 місяці толерантний період під час перевірок здійснення перевезень на підставі дозволів ЄКМТ. Водночас закликаємо перевізників уважно заповнювати кожне перевезення в системі», — повідомили в Мінрозвитку.

Міністерство закликало перевізників, які ще не отримали доступ до тестової системи, звернутися до Укртрансбезпеки для його отримання.

«Якщо автомобільний перевізник вже користується тестовою системою, з 1 січня вона буде недоступною, і всі дані мають бути перенесені в основну систему», — додали в міністерстві.

Міністерство розвитку громад та територій

