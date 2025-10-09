Когда в Украине заработает новая цифровая система разрешений для международных грузоперевозчиков

Международные перевозки в Украине будут осуществляться через цифровую систему ЕКМТ.

С 1 ноября в Украине начнет действовать новая цифровая система электронных разрешений Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ) для международных перевозок грузов. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Как отметили в Минразвития, для контролирующих органов ЕКМТ совместно с 40 странами-членами системы будут подготовлены обобщенные рекомендации, которые прежде всего будут касаться исправления несистемных ошибок при заполнении бортового журнала в цифровой системе ЕКМТ.

«Каждая страна-участница обратится к своим контролирующим органам с просьбой ввести как минимум на 3 месяца толерантный период при проверках осуществления перевозок на основании разрешений ЕКМТ. В то же время призываем перевозчиков внимательно заполнять каждую перевозку в системе», — сообщили в Минразвития.

Министерство призвало перевозчиков, которые еще не получили доступ к тестовой системе, обратиться в Укртрансбезопасность для его получения.

«Если автомобильный перевозчик уже пользуется тестовой системой, с 1 января она будет недоступна, и все данные должны быть перенесены в основную систему», — добавили в министерстве.

