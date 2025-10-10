На Тернопільщині поліція ліквідувала мережу збуту наркотиків дітям під виглядом чаю та вітамінів

Вилучено 700 кг кратома, затримано 21 особу, підозри висунуто 29 фігурантам.

На Тернопільщині припинили діяльність трьох наркотичних груп, які збували кратом, маскуючи його під чай або вітамінні добавки. Про це повідомили вполіції.

Викриття схеми почалося завдяки пильності офіцера служби освітньої безпеки, який помітив підозрілу поведінку учнів однієї зі шкіл регіону. Цей випадок став відправною точкою для розкриття злочинної мережі.

Кратом внесли до переліку небезпечних речовин, містить алкалоїди, що впливають на опіоїдні рецептори мозку та можуть викликати залежність. Діти часто купували його, не усвідомлюючи небезпеки, через його популярність.

До операції з ліквідації наркомережі залучили слідчих, оперативників, кримінальних аналітиків і спецпідрозділи поліції. Проведено 80 обшуків у 15 регіонах України, вилучено 700 кг наркотичної речовини, автомобілі та готівку. Затримано 21 особу, а підозри висунуто 29 фігурантам, серед яких є неповнолітні.

