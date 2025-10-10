В Тернопольской области полиция ликвидировала сеть сбыта наркотиков детям под видом чая и витаминов

Изъято 700 кг кратома, задержано 21 человек, подозрения выдвинуты 29 фигурантам.

В Тернопольской области прекратили деятельность трех наркотических групп, которые сбывали кратом, маскируя его под чай или витаминные добавки. Об этом сообщили в полиции.

Разоблачение схемы началось благодаря бдительности офицера службы образовательной безопасности, который заметил подозрительное поведение учеников одной из школ региона. Этот случай стал отправной точкой для раскрытия преступной сети.

Кратом внесен в перечень опасных веществ, содержит алкалоиды, которые воздействуют на опиоидные рецепторы мозга и могут вызывать зависимость. Дети часто покупали его, не осознавая опасности, из-за его популярности.

К операции по ликвидации наркосети привлекли следователей, оперативников, криминальных аналитиков и спецподразделения полиции. Проведено 80 обысков в 15 регионах Украины, изъято 700 кг наркотического вещества, автомобили и наличные деньги. Задержано 21 человек, а подозрения выдвинуты 29 фигурантам, среди которых есть несовершеннолетние.

